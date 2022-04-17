Плющев считает, что Капризов не гонится за рекордами, а работает на результат команды

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился эмоциями от успехов нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Капризов уже побил многие рекорды. Думаю, он за ними не гоняется. Он показывает свой уровень и класс, работает на результат команды. Побьет ли он еще какие-либо достижения? Будет зависеть от него самого», — приводит слова Плющева «Газета.ru».

Сегодня Капризов в матче против «Сент-Луиса» (5:6 ОТ) забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Для 24-летнего россиянина эта шайба стала 43-й в сезоне. Таким образом, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за один сезон. Он побил рекорд в 42 шайбы, который принадлежал Мариану Габорику (77 матчей, сезон-2007/08) и Эрику Стаалу (82 матча, сезон-2017/18).

Капризов занимает пятое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22.