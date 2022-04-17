Плющев считает, что Капризов не гонится за рекордами, а работает на результат команды
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился эмоциями от успехов нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Капризов уже побил многие рекорды. Думаю, он за ними не гоняется. Он показывает свой уровень и класс, работает на результат команды. Побьет ли он еще какие-либо достижения? Будет зависеть от него самого», — приводит слова Плющева «Газета.ru».
Сегодня Капризов в матче против «Сент-Луиса» (5:6 ОТ) забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
Для 24-летнего россиянина эта шайба стала 43-й в сезоне. Таким образом, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за один сезон. Он побил рекорд в 42 шайбы, который принадлежал Мариану Габорику (77 матчей, сезон-2007/08) и Эрику Стаалу (82 матча, сезон-2017/18).
Капризов занимает пятое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|48
|28
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|75
|42
|33
|94
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|75
|35
|40
|76
|7
|Нью-Джерси
|75
|26
|49
|59
|8
|Филадельфия
|75
|23
|52
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|75
|49
|26
|104
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|77
|28
|49
|67
|7
|Оттава
|75
|28
|47
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|75
|55
|20
|116
|2
|Сент-Луис
|75
|45
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|46
|28
|99
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|75
|43
|32
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|75
|46
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|74
|29
|45
|69
|8
|Сиэтл
|74
|24
|50
|54
|17.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 3
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|17.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 ОТ
|17.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|7 : 4
|17.04
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|2 : 1
|17.04
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|7 : 4
|17.04
|05:00
|
Калгари – Аризона
|9 : 1
|17.04
|05:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|17.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|2 : 1
|17.04
|20:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|17.04
|23:59
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|60
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19