Нападающий Свечков подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Федор Свечков подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом». Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний российский хоккеист провел в регулярном чемпионате КХЛ 27 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Летом 2021-го Свечков был выбран «Предаторз» под общим 19-м номером на драфте НХЛ.

Вместе со сборной России форвард стал вице-чемпионом юниорского чемпионата мира-2021.