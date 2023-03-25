Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:30

«Аризона» в 10-й раз из последних 11 сезонов не вышла в плей-офф НХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аризона» в гостях проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). После этого поражения «Койотс» окончательно лишились шансов на выход в плей-офф.

За последние 11 сезонов клуб в 10-й раз остается без возможности борьбы за Кубок Стэнли. После выхода в финал конференции в 2012 году «Аризона» только раз принимала участие в кубковых сериях, сыграв в плей-офф-2020.

Команда под руководством Андре Туриньи занимает 7-е место в Центральном дивизионе с 66 очками в 73 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
0
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Бостон» — «Тампа-Бэй», «Питтсбург» — «Вашингтон» и другие матчи 25 и 26 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 46 24 100
2 Нью-Джерси 72 45 27 98
3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 73 37 36 83
5 Питтсбург 72 35 37 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 71 27 44 66
8 Коламбус 71 23 48 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 55 16 115
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 73 42 31 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 71 34 37 74
7 Детройт 71 31 40 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 72 39 33 92
2 Миннесота 72 41 31 91
3 Колорадо 71 42 29 90
4 Виннипег 73 41 32 85
5 Нэшвилл 70 36 34 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 73 27 46 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 72 45 27 96
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 71 39 32 86
5 Калгари 73 32 41 79
6 Ванкувер 71 32 39 69
7 Анахайм 72 23 49 56
8 Сан-Хосе 72 19 53 53
Результаты / календарь
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
25.03 02:00
Коламбус – Айлендерс
5 : 4 ОТ
25.03 02:00
Баффало – Нью-Джерси
 5 : 4
25.03 04:00
Колорадо – Аризона
 3 : 1
25.03 20:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
25.03 20:00
Бостон – Тампа-Бэй
 - : -
25.03 21:00
Нэшвилл – Сиэтл
 - : -
25.03 23:00
Лос-Анджелес – Виннипег
 - : -
25.03 23:00
Калгари – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 138
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 110
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 73 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 71 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 71 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.19
Новости
RSS RSS
Все новости