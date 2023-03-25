«Аризона» в 10-й раз из последних 11 сезонов не вышла в плей-офф НХЛ

«Аризона» в гостях проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). После этого поражения «Койотс» окончательно лишились шансов на выход в плей-офф.

За последние 11 сезонов клуб в 10-й раз остается без возможности борьбы за Кубок Стэнли. После выхода в финал конференции в 2012 году «Аризона» только раз принимала участие в кубковых сериях, сыграв в плей-офф-2020.

Команда под руководством Андре Туриньи занимает 7-е место в Центральном дивизионе с 66 очками в 73 играх.