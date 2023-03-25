Журналист The Athletic рассказал о состоянии Капризова

Журналист The Athletic Майкл Руссо в своих социальных сетях рассказал о состоянии травмированного российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Кирилл Капризов до сих пор не катается, он не будет вызван на следующий выезд даже для тренировок, так что он не близок к возвращению», — написал Руссо.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний хоккеист получил травму верхней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2) и пропустит около месяца.