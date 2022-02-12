Нападающий «Рейнджерс» Какко пропустит месяц из-за травмы

Нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко получил травму «верхней части тела». Молодой финский форвард пропустит месяц из-за травмы, сообщает журналист Винс Меркольяно.

В этом сезоне 20-летний финн провел 37 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

Напомним, что «Рейнджерс» выбрали Какко на дарфте-2019 под общим 2-м номером.