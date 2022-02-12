«Филадельфия» уступила «Детройту», Проворов отметился голевой передачей
«Детройт» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Красные крылья» взяли верх со счетом 4:2.
Три голевые передачи в свой актив записал капитан «Ред Уингз» Дилан Ларкин.
Автором победной шайбы стал молодой защитник «Детройта» Мориц Зайдер.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевым пасом. Он также стал лидером «Летчиков» по количеству проведенного времени на льду.
Для «Филадельфии» это 15 поражение в последних 17 матчах.
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«Детройт» — «Филадельфия» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Бертуцци — 23 (Фаббри, Сутер), 5:36 — 1:0. Задина — 6 (Ларкин, Стаал), 29:37 — 2:0. Яндл — 1 (бол., Лотон, Рэтклифф), 39:52 — 2:1. Зайдер — 5 (бол., Ларкин, Раймонд), 49:05 — 3:1. Лотон — 9 (Конекны, Проворов), 49:49 — 3:2. Расмуссен — 6 (п.в.), 58:21 — 4:2.
Вратари: Грайсс — Харт (57:19 — 58:21, 59:33).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (9+10+4) — 34 (13+15+6).
Наши: Наместников (15.57/1/+1) — Проворов (26.10/3/+1).
12 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
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|59
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|52
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|19
|25
|46
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|30
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|2
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|19
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|55
|4
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|26
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|5
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|24
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|51
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|24
|48
|7
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|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
|36
|12.02
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|
Даллас – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|12.02
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|3 : 1
|12.02
|05:30
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 4
|12.02
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|3 : 4
|12.02
|20:00
|
Детройт – Филадельфия
|4 : 2
|12.02
|20:30
|
Оттава – Бостон
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
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