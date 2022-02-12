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Сегодня, 22:35

«Филадельфия» уступила «Детройту», Проворов отметился голевой передачей

Иван Шитик
Корреспондент

«Детройт» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Красные крылья» взяли верх со счетом 4:2.

Три голевые передачи в свой актив записал капитан «Ред Уингз» Дилан Ларкин.

Автором победной шайбы стал молодой защитник «Детройта» Мориц Зайдер.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевым пасом. Он также стал лидером «Летчиков» по количеству проведенного времени на льду.

Для «Филадельфии» это 15 поражение в последних 17 матчах.

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«Детройт» — «Филадельфия» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Бертуцци — 23 (Фаббри, Сутер), 5:36 — 1:0. Задина — 6 (Ларкин, Стаал), 29:37 — 2:0. Яндл — 1 (бол., Лотон, Рэтклифф), 39:52 — 2:1. Зайдер — 5 (бол., Ларкин, Раймонд), 49:05 — 3:1. Лотон — 9 (Конекны, Проворов), 49:49 — 3:2. Расмуссен — 6 (п.в.), 58:21 — 4:2.

Вратари: Грайсс — Харт (57:19 — 58:21, 59:33).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (9+10+4) — 34 (13+15+6).

Наши: Наместников (15.57/1/+1) — Проворов (26.10/3/+1).

12 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2021-2022/
Иван Проворов
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Филадельфия Флайерз
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2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 41 17 24 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 44 30 14 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 45 25 20 52
6 Виннипег 44 19 25 46
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
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18.02
12.02 04:30
Даллас – Виннипег
 4 : 3 ОТ
12.02 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
3 : 1
12.02 05:30
Аризона – Тампа-Бэй
 3 : 4
12.02 06:00
Анахайм – Сиэтл
 3 : 4
12.02 20:00
Детройт – Филадельфия
 4 : 2
12.02 20:30
Оттава – Бостон
 - : -
12.02 20:30
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 - : -
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