Нападающий «Флориды» Ткачак может выйти на лед в ближайшие две недели

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак может выйти на лед в ближайшие недели, сообщает главный тренер команды Пол Морис.

Ранее 27-летний американец перенес операцию после разрыва приводящей мышцы, о котором он сообщил после после победы в финале Кубка Стэнли-2025.

В этом сезоне форвард не принял участие ни в одном матче регулярного чемпионата. В сезоне-2024/25 на счету хоккеиста 52 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 57 (22+35) очков. В плей-офф на его счету 8 голов и 15 результативных передач в 23 играх.