Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как отпразднует 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Предполагаю, что будет красная дорожка. На мероприятие приглашены моя жена, дети и мама. Что касается личного праздника, то, скорее всего, после матча мы небольшой компанией где-нибудь посидим, чтобы отметить это событие. Либо соберемся дома», — цитирует Овечкина RTVI.

40-летний россиянин забросил 900-ю шайбу в матче с «Сент-Луисом» (6:1).

Всего за карьеру на счету Овечкина 901 гол и 734 результативные передачи в 1508 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард набрал 147 (77+70) очков в 161 игре.