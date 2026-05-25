«Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо» в третьем матче Кубка Стэнли подряд
«Вегас» победил «Колорадо» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ на своей арене в Парадайсе — 5:3.
После первого периода «Колорадо» вел со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Габриэль Ландескуг, Назем Кадри и Джек Друри.
Во втором периоде «Вегас» забил три гола подряд — отличились нападающие Марк Стоун, Вильям Карлссон и Киган Колесар.
В третьем форвард Томаш Гертл вывел хозяев вперед (4:3), а окончательный счет установил нападающий Бретт Хауден, который поразил пустые ворота.
«Вегас» стал седьмой командой в истории плей-офф НХЛ, которая отыграла отставание в три гола и одержала победу в матче с занявшим первое место в регулярном чемпионате клубом.
В серии до четырех побед «Вегас» ведет со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет в Парадайсе в ночь на 27 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.
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|Бостон
|0
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|Монреаль
|0
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|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
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|0
|0
|0
|0
|8
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|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
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|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
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|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -