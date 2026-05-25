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«Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо» в третьем матче Кубка Стэнли подряд

Павел Лопатко
Фото Getty Images

«Вегас» победил «Колорадо» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ на своей арене в Парадайсе — 5:3.

После первого периода «Колорадо» вел со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Габриэль Ландескуг, Назем Кадри и Джек Друри.

Во втором периоде «Вегас» забил три гола подряд — отличились нападающие Марк Стоун, Вильям Карлссон и Киган Колесар.

В третьем форвард Томаш Гертл вывел хозяев вперед (4:3), а окончательный счет установил нападающий Бретт Хауден, который поразил пустые ворота.

«Вегас» стал седьмой командой в истории плей-офф НХЛ, которая отыграла отставание в три гола и одержала победу в матче с занявшим первое место в регулярном чемпионате клубом.

В серии до четырех побед «Вегас» ведет со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет в Парадайсе в ночь на 27 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Матч №3
25 мая, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Колорадо

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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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