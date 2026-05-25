«Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо» в третьем матче Кубка Стэнли подряд

«Вегас» победил «Колорадо» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ на своей арене в Парадайсе — 5:3.

После первого периода «Колорадо» вел со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Габриэль Ландескуг, Назем Кадри и Джек Друри.

Во втором периоде «Вегас» забил три гола подряд — отличились нападающие Марк Стоун, Вильям Карлссон и Киган Колесар.

В третьем форвард Томаш Гертл вывел хозяев вперед (4:3), а окончательный счет установил нападающий Бретт Хауден, который поразил пустые ворота.

«Вегас» стал седьмой командой в истории плей-офф НХЛ, которая отыграла отставание в три гола и одержала победу в матче с занявшим первое место в регулярном чемпионате клубом.

В серии до четырех побед «Вегас» ведет со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет в Парадайсе в ночь на 27 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Матч №3

25 мая, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Колорадо

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