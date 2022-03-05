«Питтсбург» претендует на нападающего «Ванкувера» Бесера

«Ванкувер» рассматривает варианты обмена нападающего Брока Бесера. Одним из основных претендентов на 25-летнего игрока является «Питтсбург», сообщает журналист Рик Даливал.

Контракт форварда с «Кэнакс» истекает предстоящим летом. По нынешнему договору он получает 5,875 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Бесер набрал 31 (15+16) очко в 50 матчах регулярного чемпионата.

Ранее агент нападающего «Ванкувера» Бен Ханкинсон заявил, что его клиента могут обменять по ходу сезона.