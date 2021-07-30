Микко Лехтонен подписал новый контракт с «Коламбусом»
22:26
Защитник Микко Лехтонен останется в «Коламбусе». Он подписал новый контракт на год, сообщает официальный сайт клуба.
27-летний финн оказался в стане «Блю Джэкетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей и сделать 6 голевых передач.
Напомним, что в 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/20 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи.
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