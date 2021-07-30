Микко Лехтонен подписал новый контракт с «Коламбусом»

Защитник Микко Лехтонен останется в «Коламбусе». Он подписал новый контракт на год, сообщает официальный сайт клуба.

NEWS: #CBJ have signed defenseman Mikko Lehtonen to a one-year contract for the 2021-22 #NHL season.https://t.co/qukxFBHoR7 — CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) July 30, 2021

27-летний финн оказался в стане «Блю Джэкетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей и сделать 6 голевых передач.

Напомним, что в 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/20 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи.