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Микко Лехтонен подписал новый контракт с «Коламбусом»

22:26
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Защитник Микко Лехтонен останется в «Коламбусе». Он подписал новый контракт на год, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний финн оказался в стане «Блю Джэкетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей и сделать 6 голевых передач.

Напомним, что в 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/20 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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