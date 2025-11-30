Мичков поднялся на четвертое место по голам за «Филадельфию» среди молодых игроков

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вышел на четвертое место по голам за команду среди игроков 20 лет и младше, сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:3) Мичков забил два гола. В сезоне-2025/26 у него 13 (7+6) очков в 24 матчах.

Больше Мичкова за «Филадельфию» среди молодых игроков забивали только Майк Риччи (41), Симон Ганье (47) и Эрик Линдрос (76).

Российский хоккеист играет за «Филадельфию» с 2024 года. Также в его карьере были СКА, «Сочи», «Капитан» и «СКА-Нева».