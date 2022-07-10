Малкин снова подписался на социальные сети «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подписался на аккаунты клуба в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что россиянин отписался от клуба в социальных сетях. Но сейчас его аккаунт снова находится в числе подписчиков.

Контракт Малкина с «Пингвинз», за который форвард выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что 35-летний россиянин недоволен предложенным 2-летним контрактом с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон и рассчитывает на вдвое больший срок контракта.