«Бостон» начал переговоры о новом контракте с Пастрняком

«Бостон» начал переговоры о продление контракта с нападающим Давидом Пастрняком. Подписание нового соглашения с чехом — приоритетная задача для клуба, сообщает Эрик Руссо.

У 26-летнего чеха остался последний год по действующему контракту с зарплатой 6,666 миллиона долларов.

Пастрняк провел всю свою карьеру в «Брюинз». Он был выбран «Мишками» на драфте 2014 года в первом раунде под общим 25-м номером.

Всего он провел в НХЛ 510 матчей, в которых набрал 504 (240+264) очка. В сезоне-2019/20 Пастрняк получил «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер сезона, разделив этот титул с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным (по 48 голов).