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Сегодня, 18:20

«Бостон» начал переговоры о новом контракте с Пастрняком

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бостон» начал переговоры о продление контракта с нападающим Давидом Пастрняком. Подписание нового соглашения с чехом — приоритетная задача для клуба, сообщает Эрик Руссо.

У 26-летнего чеха остался последний год по действующему контракту с зарплатой 6,666 миллиона долларов.

Пастрняк провел всю свою карьеру в «Брюинз». Он был выбран «Мишками» на драфте 2014 года в первом раунде под общим 25-м номером.

Всего он провел в НХЛ 510 матчей, в которых набрал 504 (240+264) очка. В сезоне-2019/20 Пастрняк получил «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер сезона, разделив этот титул с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным (по 48 голов).

Давид Пастрняк
ХК Бостон Брюинз
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