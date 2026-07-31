«Медисин Хэт Тайгерз» подписали соглашение с защитником Паслером
Юниорский клуб канадской Западной хоккейной лиги «Медисин Хэт Тайгерз» объявил о подписании соглашения о стипендии и развитии с российским защитником Денисом Паслером.
«Денис — крупный защитник с хорошим катанием в четырех направлениях. Он агрессивно закрывает дистанцию, используя свои габариты и силовую игру, хорошо действует у ворот в обороне, быстро и эффективно принимает решения при подборе шайбы. У него также есть уверенность, чтобы подключаться к атаке и вносить вклад в нападение», — цитирует сайт клуба генерального менеджера Бобби Фокса.
18-летний защитник был выбран во втором раунде (под общим 73-м номером) на импорт-драфте CHL 2026 года. В сезоне-2025/26 он играл за «Академию Михайлова» и «АКМ-Юниор» в МХЛ. В общей сложности в 65 матчах набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «-3».
Хоккеист является сыном губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
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