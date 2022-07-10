Голкипер Тэлбот хочет просить обмена из «Миннесоты»

Вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот остался недоволен решением клуба продлить контракт с голкипером Марком-Андре Флери, сообщает журналист Майкл Руссо.

В ближайшее время хоккеист намерен через агента затребовать обмена в другой клуб.

У 35-летнего Тэлбота остается один год действия контракта с кэпхитом 3,67 миллиона долларов.

Ранее «Миннесота» продлила контракт с Флери на два года со средней зарплатой в 3,5 миллиона долларов.