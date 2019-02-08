Кузнецов - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой назван российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо" (4:3) отдал результативную передачу и забросил две шайбы, в том числе - победную

Второй звездой дня признан канадский нападающий "Монреаля" Джонатан Друэн, он забросил две шайбы и отдал два голевых паса в игре с "Виннипегом" (5:2).

Третьей звездой стал финский форвард "Каролины" Теуво Терявяйнен, который в матче с "Баффало" (6:5 ОТ) отметился передачей и двумя шайбами.

Все о НХЛ – здесь.