Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о вердикте НХЛ в отношении российского хоккеиста Евгения Кузнецова. СМИ сообщили, что дисквалификация нападающего «Вашингтона» в североамериканской лиге составит не более трех матчей.

— Это здорово, что в НХЛ так мягко отнеслись к Кузнецову, — заявил Кожевников. — Людей надо прощать. Он не один, такие случаи еще были, и человеку просто дали второй шанс. За океаном более лояльно относятся к наркоманам. У нас законы другие — здесь он еще 4 года не сыграет за сборную. (Евгений Белоусов)