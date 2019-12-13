Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» после 15 декабря. Илья планирует остаться в НХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря. В этот день «Кингз» выплатят ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов.

По нашим данным, Ковальчук планирует продолжить карьеру в НХЛ, остаться в Северной Америке — приоритет для него. В случае возвращения в КХЛ фаворитом в борьбе за российского форварда, как ранее писал «СЭ», остается «Авангард».

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