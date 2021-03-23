«Каролина» победила «Коламбус», у Гаврикова «-1»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:0.

Отличились Брейди Скжей, Йеспер Фаст и Мартин Нечас. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков закончил матч с показателем полезности «-1».

После этого матча «Каролина» с 45 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 33 очками — на пятой строчке.