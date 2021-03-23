Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Каролина» победила «Коламбус», у Гаврикова «-1»

04:26
Теги:

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:0.

Отличились Брейди Скжей, Йеспер Фаст и Мартин Нечас. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков закончил матч с показателем полезности «-1».

После этого матча «Каролина» с 45 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 33 очками — на пятой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...