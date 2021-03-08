Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Каролина» победила «Флориду», Свечников набрал одно очко

03:40
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Теги:

«Каролина» обыграла «Флориду» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Винсент Трочек, Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо и Уоррен Фегеле. Российский форвард Андрей Свечников набрал одно очко за результативный пас. У гостей забивали Маккензи Уигар и Мэйсон Марчмент.

«Каролина» набрал 35 очков и занимает второе место в центральном дивизионе. У «Флориды» 34 очка и третья позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир