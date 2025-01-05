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Сегодня, 09:12

Хет-трик О'Райлли принес «Нэшвиллу» победу над «Калгари»

Даниил Аршавский
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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Предаторз» хет-трик оформил Райан О'Райлли, еще одну шайбу забросил Федор Свечков. За 10 встреч в нынешнем сезоне НХЛ 21-летний россиянин набрал 2 (2+0) очка.

Автором единственного гола «Флеймз» стал Микаэль Баклунд.

«Нэшвилл» набрал 33 очка в 40 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 9-м с 43 очками за 39 встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: О`Райлли — 10 (бол., Свечков, Форсберг), 24:21 — 0:1. О`Райлли — 11 (бол., Маршессо, Форсберг), 31:37 — 0:2. Баклунд — 8 (Андерссон), 38:22 — 1:2. Свечков — 3, 49:19 — 1:3. О`Райлли — 12 (п.в., Стэмкос, Сиссонс), 58:33 — 1:4.

Вратари: Вольф (56:44 — 58:33) — Аннунен.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 32 (11+10+11) — 28 (4+14+10).

Наши: Кузьменко (10.50/1/0) — Свечков (14.31/2/+1).

5 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Федор Свечков
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 36 20 16 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Сиэтл 40 17 23 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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Сан-Хосе – Нью-Джерси
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