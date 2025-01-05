Хет-трик О'Райлли принес «Нэшвиллу» победу над «Калгари»

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Предаторз» хет-трик оформил Райан О'Райлли, еще одну шайбу забросил Федор Свечков. За 10 встреч в нынешнем сезоне НХЛ 21-летний россиянин набрал 2 (2+0) очка.

Автором единственного гола «Флеймз» стал Микаэль Баклунд.

«Нэшвилл» набрал 33 очка в 40 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 9-м с 43 очками за 39 встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: О`Райлли — 10 (бол., Свечков, Форсберг), 24:21 — 0:1. О`Райлли — 11 (бол., Маршессо, Форсберг), 31:37 — 0:2. Баклунд — 8 (Андерссон), 38:22 — 1:2. Свечков — 3, 49:19 — 1:3. О`Райлли — 12 (п.в., Стэмкос, Сиссонс), 58:33 — 1:4.

Вратари: Вольф (56:44 — 58:33) — Аннунен.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 32 (11+10+11) — 28 (4+14+10).

Наши: Кузьменко (10.50/1/0) — Свечков (14.31/2/+1).

5 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.