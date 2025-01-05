Хет-трик О'Райлли принес «Нэшвиллу» победу над «Калгари»
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
За «Предаторз» хет-трик оформил Райан О'Райлли, еще одну шайбу забросил Федор Свечков. За 10 встреч в нынешнем сезоне НХЛ 21-летний россиянин набрал 2 (2+0) очка.
Автором единственного гола «Флеймз» стал Микаэль Баклунд.
«Нэшвилл» набрал 33 очка в 40 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 9-м с 43 очками за 39 встреч.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: О`Райлли — 10 (бол., Свечков, Форсберг), 24:21 — 0:1. О`Райлли — 11 (бол., Маршессо, Форсберг), 31:37 — 0:2. Баклунд — 8 (Андерссон), 38:22 — 1:2. Свечков — 3, 49:19 — 1:3. О`Райлли — 12 (п.в., Стэмкос, Сиссонс), 58:33 — 1:4.
Вратари: Вольф (56:44 — 58:33) — Аннунен.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 32 (11+10+11) — 28 (4+14+10).
Наши: Кузьменко (10.50/1/0) — Свечков (14.31/2/+1).
5 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|39
|26
|13
|55
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|39
|23
|16
|48
|4
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|5
|Питтсбург
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|38
|17
|21
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|40
|25
|15
|52
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|41
|20
|21
|44
|4
|Тампа-Бэй
|36
|20
|16
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|39
|18
|21
|39
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|40
|14
|26
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|4
|Колорадо
|40
|24
|16
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Сиэтл
|40
|17
|23
|37
|7
|Анахайм
|38
|16
|22
|36
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|5.01
|00:05
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 2
|5.01
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Торонто – Бостон
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|1 : 2 Б
|5.01
|03:00
|
Виннипег – Детройт
|2 : 4
|5.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|0 : 4
|5.01
|04:00
|
Даллас – Юта
|3 : 2 ОТ
|5.01
|05:00
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|2 : 1
|5.01
|06:00
|
Вегас – Баффало
|3 : 1
|5.01
|06:00
|
Калгари – Нэшвилл
|1 : 4
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|2 : 4
|5.01
|23:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|- : -