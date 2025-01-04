НХЛ, расписание и результаты 4-5 января: «Вашингтон» — «Рейнджерс», «Каролина» — «Миннесота» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ.
4 января, суббота
20.00 (мск) «Вашингтон» — «Рейнджерс»
5 января, воскресенье
00.00 «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»
03.00 «Виннипег» — «Детройт»
03.00 «Каролина» — «Миннесота»
03.00 «Колорадо» — «Монреаль»
03.00 «Коламбус» — «Сент-Луис»
03.00 «Торонто» — «Бостон»
04.00 «Даллас» — «Юта»
05.00 «Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»
06.00 «Калгари» — «Нэшвилл»
06.00 «Сиэтл» — «Эдмонтон»
06.00 «Вегас» — «Баффало»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|40
|17
|23
|40
|5
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|37
|17
|20
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|38
|17
|21
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|42
|6
|Юта
|38
|17
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|39
|12
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|38
|23
|15
|49
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|38
|16
|22
|36
|8
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|30
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
|4.01
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|3 : 2 Б
|4.01
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 0
|4.01
|04:00
|
Чикаго – Монреаль
|4 : 2
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 2
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|0 : 3
|4.01
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
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