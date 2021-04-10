Георгиев: «Матч с «Айлендерс» был похож на игру в плей-офф»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

«Мы играли очень хорошо, с самого начала показывали великий хоккей. Это было похоже на игру в плей-офф. Было действительно весело принять в ней участие», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Георгиев сделал 31 сэйв в матче с «Айлендерс», выйдя в старте впервые с 19 марта.