Просветов заменил Хилла после второго периода матча с «Вегасом»

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов заменил Адина Хилла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

22-летний россиянин появился на льду в начале третьего периода при счете 5:1.

Для Просветов это второй матч в НХЛ в текущем сезоне. В прошлой игре россиянин также заменил Хилла по ходу встречи с «Колорадо» (9:3), пропустив пять шайб.