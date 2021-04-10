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Просветов заменил Хилла после второго периода матча с «Вегасом»

07:09
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Вратарь «Аризоны» Иван Просветов заменил Адина Хилла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

22-летний россиянин появился на льду в начале третьего периода при счете 5:1.

Для Просветов это второй матч в НХЛ в текущем сезоне. В прошлой игре россиянин также заменил Хилла по ходу встречи с «Колорадо» (9:3), пропустив пять шайб.

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