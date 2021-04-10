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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Анахайм»

07:30
10 апреля. «Анахайм» — «Колорадо» — 0:2. Фото Twitter
10 апреля. «Анахайм» — «Колорадо» — 0:2. Фото Twitter
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«Анахайм» проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). «Дакс» потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 9 голов в этом сезоне.

«Колорадо» лидирует в Западаном дивизионе, а «Анахайм» замыкает турнирную таблицу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ничушкин — 9 (Грэйвс, Джост), 37:12 — 0:1. Рантанен — 23 (п.в., Маккиннон), 59:26 — 0:2.

Вратари: Гибсон (59:08 — 59:26) — Юханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (8+12+8) — 35 (9+12+14).

Наши: Волков (11.07/2/0) — Ничушкин (16.05/3/+1).

10 апреля. Анахайм. Honda Center.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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