Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Анахайм»

«Анахайм» проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). «Дакс» потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 9 голов в этом сезоне.

«Колорадо» лидирует в Западаном дивизионе, а «Анахайм» замыкает турнирную таблицу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ничушкин — 9 (Грэйвс, Джост), 37:12 — 0:1. Рантанен — 23 (п.в., Маккиннон), 59:26 — 0:2.

Вратари: Гибсон (59:08 — 59:26) — Юханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (8+12+8) — 35 (9+12+14).

Наши: Волков (11.07/2/0) — Ничушкин (16.05/3/+1).

10 апреля. Анахайм. Honda Center.