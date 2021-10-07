Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаля» рассчитывает, что Прайс сможет сыграть в этом сезоне

18:30
Кэри Прайс. Фото Getty Images
Кэри Прайс. Фото Getty Images
Теги:

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал новость о том, что голкипер Кэри Прайс обратился в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Для меня это стало неожиданностью. Я узнал об этом вчера», — сказал Бержевен на экстренной пресс-конференции.

Он отметил, что рассчитывает на то, что голкипер сыграет за команду в предстоящем сезоне. Но также подчеркнул, что минимальный срок реабилитации игрока по такой программе составляет 30 дней.

Контракт 34-летнего Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Отметим, что по ходу прошлого сезона паузу в карьере взял нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн. Из-за психологических проблем он не выступал какое-то время, но этим летом возобновил тренировки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
0