Генеральный менеджер «Монреаля» рассчитывает, что Прайс сможет сыграть в этом сезоне
18:30
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал новость о том, что голкипер Кэри Прайс обратился в Программу помощи игрокам НХЛ.
«Для меня это стало неожиданностью. Я узнал об этом вчера», — сказал Бержевен на экстренной пресс-конференции.
Он отметил, что рассчитывает на то, что голкипер сыграет за команду в предстоящем сезоне. Но также подчеркнул, что минимальный срок реабилитации игрока по такой программе составляет 30 дней.
Контракт 34-летнего Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Отметим, что по ходу прошлого сезона паузу в карьере взял нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн. Из-за психологических проблем он не выступал какое-то время, но этим летом возобновил тренировки.
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