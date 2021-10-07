Генеральный менеджер «Монреаля» рассчитывает, что Прайс сможет сыграть в этом сезоне

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал новость о том, что голкипер Кэри Прайс обратился в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Для меня это стало неожиданностью. Я узнал об этом вчера», — сказал Бержевен на экстренной пресс-конференции.

Он отметил, что рассчитывает на то, что голкипер сыграет за команду в предстоящем сезоне. Но также подчеркнул, что минимальный срок реабилитации игрока по такой программе составляет 30 дней.

Контракт 34-летнего Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Отметим, что по ходу прошлого сезона паузу в карьере взял нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн. Из-за психологических проблем он не выступал какое-то время, но этим летом возобновил тренировки.