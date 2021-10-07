Главный тренер «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сдал положительный тест на коронавирус. Он был немедленно отправлен на самоизоляцию, сообщает сайт клуба.

Head Coach Jared Bednar will not be behind the bench for the Avalanche's next two preseason games against the Dallas Stars following a positive COVID-19 test.



Assistant Coaches Ray Bennett and Nolan Pratt will coach the team until Bednar's return. pic.twitter.com/Pw3xAbJTeg — Colorado Avalanche (@Avalanche) October 7, 2021

Специалист пропустит последние два контрольных матча «Эвеланш». В этих встречах командой будут руководить его помощники Рэй Беннетт и Нолан Прэтт.