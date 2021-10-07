Главный тренер «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус
19:05
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сдал положительный тест на коронавирус. Он был немедленно отправлен на самоизоляцию, сообщает сайт клуба.
Специалист пропустит последние два контрольных матча «Эвеланш». В этих встречах командой будут руководить его помощники Рэй Беннетт и Нолан Прэтт.
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