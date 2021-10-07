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Главный тренер «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус

19:05
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сдал положительный тест на коронавирус. Он был немедленно отправлен на самоизоляцию, сообщает сайт клуба.

Специалист пропустит последние два контрольных матча «Эвеланш». В этих встречах командой будут руководить его помощники Рэй Беннетт и Нолан Прэтт.

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Иван Шитик все материалы автора
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