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Галлахер выразил уважение хоккеистам «Торонто»

08:55
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Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер прокомментировал победу над «Торонто» (3:1) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Я считаю себя немного опытным парнем, и понимаю, что в этой серии плей-офф было трудно выиграть. Против нас была чертовски хорошая хоккейная команда, они жестко боролись, загнали нас в угол, и нам пришлось многое узнать о себе. У нас нет ничего, кроме уважения к этим парням.

«Монреалю» желаю насладится этой победой, продолжать расти и крепнуть. Теперь мы едем в Виннипег, чтобы сделать это снова", — цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/montreal-canadiens-toronto-maple-leafs-game-7-recap/c-324664302

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