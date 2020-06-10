Девушка Сергачева о Ефремове: «Любит у нас народ защищать насильников и убийц»

Девушка форварда «Тампы-Бэй» Михаила Сергачева Елизавета высказала мнение о деле актера Михаила Ефремова. В результате ДТП с участием артиста погиб человек.

«Я просто в шоке с таких ситуаций, — написала девушка в своем Telegram-канале. — Как-то в баре в Москве видели Этого человека пьяным в стельку, он обращался к бармену со словами вроде: «эй ты, рыжий» и дальше еще что-то не тактичное. Уже тогда очень врезалось в память и было понятно что за человек. Но это ладно. Больше я в шоке с того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее. В смысле «держись, Миша»? Это же просто жесть! Человек совершил преступление и нет этому оправданий».

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. По итогам заседания Таганского суда артист получил два месяца домашнего ареста.