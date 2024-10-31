«Виннипег» переиграл «Детройт»

«Виннипег» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

У «Джетс» дубль оформил Нил Пионк, а также по одной шайбе забросили Колин Миллер, Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер и Габриэль Виларди. У «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт и Дилан Ларкин.

«Виннипег» с 16 очками лидирует в Западной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 9 очков.