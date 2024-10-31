Варламов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Айлендерс»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Айлендерс» (2:0).
Российский голкипер «островитян» Семен Варламов признан третьей звездой. 36-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал защитник «Блю Джэкетс» Дэймон Северсон, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку голкипер Элвис Мерзликинс, который отразил все 26 бросков.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
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|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|9
|5
|4
|11
|6
|Айлендерс
|10
|3
|7
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
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|10
|7
|3
|14
|3
|Торонто
|10
|5
|5
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|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
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|10
|4
|6
|9
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
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|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|5
|Юта
|10
|4
|6
|10
|6
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
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|9
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|Сан-Хосе
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|9
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|31.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 0
|31.10
|02:30
|
Детройт – Виннипег
|2 : 6
|31.10
|04:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|2 : 5
|31.10
|04:30
|
Юта – Калгари
|- : -
|31.10
|05:30
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|31.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
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