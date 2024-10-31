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Сегодня, 05:22

Варламов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Семен Варламов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Айлендерс» (2:0).

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов признан третьей звездой. 36-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник «Блю Джэкетс» Дэймон Северсон, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку голкипер Элвис Мерзликинс, который отразил все 26 бросков.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 9 5 4 11
6 Айлендерс 10 3 7 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
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2 Тампа-Бэй 10 7 3 14
3 Торонто 10 5 5 11
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5 Баффало 10 4 6 9
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 10 9 1 18
2 Даллас 9 7 2 14
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4 Сент-Луис 10 5 5 10
5 Юта 10 4 6 10
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8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
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Коламбус – Айлендерс
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