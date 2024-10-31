Варламов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Айлендерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Айлендерс» (2:0).

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов признан третьей звездой. 36-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник «Блю Джэкетс» Дэймон Северсон, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку голкипер Элвис Мерзликинс, который отразил все 26 бросков.