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В тренировочный лагерь «Вашингтона» вызваны 52 игрока, в том числе Овечкин, Суздалев и Тринеев

В тренировочный лагерь «Вашингтона» вызваны 52 игрока, в том числе Овечкин, Суздалев и Тринеев

Павел Лопатко

«Вашингтон» объявил состав из 52 игроков на тренировочный лагерь перед сезоном-2026/27. Занятия на льду начнутся 17 сентября, а первый предсезонный матч команды запланирован на вечер 20 сентября.

В состав вошли 29 нападающих, 17 защитников и 7 вратарей, которые будут разделены на 2 группы с разным расписанием занятий. В том числе в состав включены российские нападающие Александр Овечкин, Александр Суздалев, Богдан Тринеев и белорусские форварды Алексей Протас и Илья Протас.

Эта осень — первый год в НХЛ с новыми сокращенными тренировочными лагерями, которые продлятся всего 13 дней (вместо 21) и включают лишь 4 предсезонных матча на команду. Новое коллективное соглашение лиги также запрещает тестирование физической подготовки во время лагеря. Соответственно, «Кэпиталз» выбрали меньший состав, чем в прошлые годы: в лагере участвует на 10 игроков меньше, чем в сезоне-2025/26.

В сезоне-2025/26 «Вашингтон» занял 4-е место в таблице Столичного дивизиона и не попал в плей-офф.

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Александр Овечкин
Богдан Тринеев
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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