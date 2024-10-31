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Сегодня, 04:41

«Коламбус» победил «Айлендерс», Проворов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Шайбы забросили Джастин Данфорт и Деймон Северсон.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов в этой игре отметился голевой передачей. Для него это третий ассист в сезоне.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Коламбус» набрал 11 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 14-й строчке — 8 очков.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 9 6 3 13
3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 8 4 4 9
6 Айлендерс 9 3 6 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 9 6 3 12
3 Торонто 10 5 5 11
4 Оттава 9 5 4 10
5 Детройт 9 4 5 9
6 Баффало 10 4 6 9
7 Монреаль 10 4 6 9
8 Бостон 10 4 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Колорадо 10 5 5 10
5 Сент-Луис 10 5 5 10
6 Юта 10 4 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 10 5 5 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Калгари 9 5 4 11
5 Сиэтл 10 5 5 11
6 Анахайм 9 4 5 9
7 Эдмонтон 10 4 6 9
8 Сан-Хосе 11 2 9 6
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