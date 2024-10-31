«Коламбус» победил «Айлендерс», Проворов сделал голевую передачу

«Коламбус» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Шайбы забросили Джастин Данфорт и Деймон Северсон.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов в этой игре отметился голевой передачей. Для него это третий ассист в сезоне.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Коламбус» набрал 11 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 14-й строчке — 8 очков.