«Чикаго» и «Сиэтл» обменялись форвардами Велено и Бураковски

«Чикаго» объявил о переходе нападающего Андре Бураковски из «Сиэтла» в обмен на форварда Джо Велено.

В сезоне-2024/25 30-летний швед Бураковски в 79 матчах набрал 27 (10+27) очков. Он играл за «Сиэтл» на протяжении трех сезонов.

25-летний канадец Джо Велено в 18 матчах заработал 7 (3+4) очков.

«Сиэтл» в сезоне-2024/25 занял 7-е место в Тихоокеанском дивизионе. «Чикаго» стал 8-м в Центральном дивизионе. Обе команды не попали в плей-офф.