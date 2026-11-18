Шефер стал третьим защитником в истории «Айлендерс», оформившим хет-трик в НХЛ

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:1).

19-летний канадец стал третьим защитником в истории клуба, которому удалось забросить три шайбы за одну игру. Ранее это достижение покорялось только Дени Потвену и Жану Потвену. Дени оформил пять хет-триков, последний — 4 марта 1982 года. Жан отличился тремя голами 22 января 1976 года. Таким образом, Шефер стал первым защитником «Айлендерс» за последние 44 года, оформившим хет-трик.

Всего на счету Шефера 24 (9+15) очка в 20 играх сезона-2026/27. Защитник продлил результативную серию до шести матчей, за которые набрал 10 (5+5) очков.