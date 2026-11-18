«Бостон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Бостоном» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Матс Зуккарелло, Андре Ли и Эрик Густафссон, поразивший пустые ворота. Голкипер «Кингз» Дарси Кемпер отразил все 29 бросков и оформил первый сухой матч в сезоне.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин пропустил вторую игру подряд из-за смерти дедушки.

«Лос-Анджелес» прервал серию из четырех поражений подряд. «Бостон» потерпел третье поражение подряд.