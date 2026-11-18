Безголевая серия Овечкина достигла 14 матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй» (2:5).

Безголевая серия 41-летнего россиянина достигла 14 игр, единственную шайбу в сезоне он забросил в матче с «Сиэтлом» (3:5) 12 октября. В 14 следующих матчах Овечкин набрал 3 (0+3) очка.

Такая же продолжительная безголевая серия была у Овечкина в сезоне-2023/24, когда он не забивал 14 матчей подряд (22 ноября — 20 декабря), что является для нападающего антирекордом.

В этом сезоне на счету Овечкина 5 (1+4) очков в 19 играх. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам с учетом плей-офф россиянину осталось девять шайб, сейчас на счету Овечкина 1007 шайб. Он уже является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов.

Сезон-2026/27 станет последним в карьере Овечкина в НХЛ.