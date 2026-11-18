«Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» одержали победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе хозяев хет-трик оформил 19-летний защитник Мэттью Шефер. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Нью-йоркская команда одержала третью победу подряд, набрала 24 очка в 20 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Коламбус» с 14 очками после 19 игр располагается на последней строчке.