«Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» одержали победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
В составе хозяев хет-трик оформил 19-летний защитник Мэттью Шефер. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.
Нью-йоркская команда одержала третью победу подряд, набрала 24 очка в 20 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Коламбус» с 14 очками после 19 игр располагается на последней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|20
|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Филадельфия
|24
|7
|17
|20
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|21
|14
|7
|30
|2
|Оттава
|22
|14
|8
|30
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|21
|13
|8
|27
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|23
|8
|15
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Юта
|22
|10
|12
|23
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|19
|6
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|14
|8
|Ванкувер
|23
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|18.11
|03:00
|Филадельфия – Баффало
|4 : 3
|18.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|2 : 5
|18.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 2
|18.11
|03:00
|Бостон – Лос-Анджелес
|0 : 3
|18.11
|03:00
|Айлендерс – Коламбус
|5 : 1
|18.11
|03:30
|Чикаго – Торонто
|6 : 3
|18.11
|04:00
|Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|18.11
|04:00
|Виннипег – Оттава
|1 : 2
|18.11
|04:00
|Миннесота – Нэшвилл
|7 : 3
|18.11
|06:00
|Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|18.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|- : -
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