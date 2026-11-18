«Виннипег» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» одержала победу над «Виннипегом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон и Тайлер Буше. Для 23-летнего Буше этот гол стал первым в НХЛ. Нападающий отличился в дебютном матче в лиге.

У хозяев единственную шайбу забросил 18-летний Вигго Бьорк.

«Оттава» одержала третью победу подряд и прервала шестиматчевую победную серию «Виннипега».

«Сенаторз» набрали 30 очков в 22 матчах и занимают 4-е место в таблице «Востока». «Джетс» с 23 очками после 22 игр располагаются на 9-й строчке Западной конференции.