Антон Белов: «Чтобы прочувствовать НХЛ, нужно обязательно сыграть в канадской команде»

Защитник СКА Антон Белов поделился воспоминаниями об игре в НХЛ. Он выступал за «Эдмонтон».

— Иногда очень ностальгирую по атмосфере, но я бы не стал говорить, что у меня там не сложилось, — приводит слова Белова «Фонтанка». — Конечно, один сезон в НХЛ — это не карьера. Но, опять же, я получил огромный положительный опыт, который помог мне стать только лучше. Я же был на двухстороннем контракте, а в команде 7-8 защитников с односторонними соглашениями. Мне никто и ничего не гарантировал. Но в итоге после тренировочного лагеря в АХЛ отправили двух ребят на односторонних контрактах через драфт отказа. А я был с первого дня в команде. Важно понимать то давление, которое на мне было.

Шел, по-моему, уже ноябрь, когда ко мне подошел тренер и стал спрашивать, как я живу. А я жил в центре, в гостинице, куда гостевые команды приезжали. Жил в номере с семьей два месяца. У нас там какой-то сумасшедший дом творился. А он говорит: «А почему ты живешь в гостинице?». «У меня двусторонний контракт, я не знаю, что у меня будет завтра», — отвечаю. Он ушел, и через пять минут ко мне подошел Крэйг Мактавиш — на тот момент генеральный менеджер. Он вручил мне бумагу, по которой гарантировали мне два или три месяца нахождения в команде. Сказал, чтобы я шел искать жилье. Да, я не показал той игры, которую в первую очередь сам хотел бы показать, — адаптация затянулась. После сезона я принял решение вернуться. Так что нельзя сказать, что у меня не получилось.

Не получилось — это когда ты уехал в НХЛ, два-три сезона проковырялся и вернулся в Россию. Я провел сезон в НХЛ и горжусь этим. Но я отдаю себе отчет, в чем я недоработал. Возможно, если бы все сложилось по-другому, у меня бы было желание остаться в НХЛ. Но на тот момент я не чувствовал так себя. А потом меня вызвали на чемпионат мира, и в этот момент мне позвонил Вячеслав Аркадьевич Быков и предложил вернуться в Россию. Я с удовольствием принял это решение, тем более что мне предложили контракт на весь олимпийский цикл. Так сложились обстоятельства, и я ни о чем не жалею.

— Барабанов перешел в «Торонто». Есть мнение, что это не самый удачный выбор с точки зрения начала карьеры в НХЛ. Вы как думаете?

— В первую очередь, надо порадоваться за то, что человек осуществил первый шаг к своей мечте — подписал контракт в НХЛ. Во-вторых, надо порадоваться за то, что он перешел в команду с такой историей. Самое главное — и это мнение многих хоккеистов, — чтобы прочувствовать НХЛ, нужно обязательно сыграть в канадской команде. Я был в «Эдмонтоне», я понимаю, о чем говорю. Уверен, что в «Торонто» он получит кайф. А по поводу выбора команды — у него же есть агент, который провел определенную работу. Наверняка, принимая это решение, они отталкивались от каких-то вещей, которые нам неизвестны. В командном чате мы уже все Саню поздравили с этим переходом. От чистого сердца желаю ему там только самого лучшего, чтобы он там заиграл и получал только удовольствие.