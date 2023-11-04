Ротенберг дисквалифицирован на один матч. КХЛ отреагировала на его критику судейства

Главный тренер СКА пропустит ближайшую игру с «Витязем» — таковы правила регламента.

КХЛ отреагировала на импульсивный пассаж главного тренера СКА Романа Ротенберга на пресс-конференции после матча с «Авангардом». Армейцы проиграли в «Газовом дерби». Матч запомнился не только голами и хет-триком капитана омичей Дамира Шарипзянова, но и дракой между Иваном Зинченко и Марком Вербой. Тренер СКА не стеснялся в выражениях, комментируя бой после игры, за что получил справедливое наказание от лиги.

— У Ивана на всю жизнь останется шрам, а могло быть намного хуже. Если бы ему попали в висок — он бы умер. Такие вещи в нашей лиге недопустимы. Нельзя такое допускать нашим судьям. Могла быть смерть на льду! Что дальше будем делать? Кому это нужно?— эмоционировал Роман Ротенберг на пресс-конференции.

За публичную критику арбитров главный тренер СКА получил дисквалификацию на один матч. Ротенберг не в первый раз попадает под санкции за обсуждение судейства. Денежный штраф в размере 300 тысяч выписали после проигранного матча с «Торпедо», когда он остался недоволен работой арбитров. Теперь Ротенберг пропустит ближайший матч с «Витязем» — командой будет руководить Сергей Зубов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С аналогичной ситуацией сталкивался Андрей Разин, работая в «Северстали». За повторный спич в адрес арбитров тренера отстранили на один матч. В Спортивном регламенте КХЛ четко прописаны санкции, которые следуют за обсуждение судейства. Они касаются не только критики. Со стороны хоккеистов, тренеров и иных официальных лиц клуба не допускаются публичные высказывания относительно арбитров. Провинившимся полагаются денежные штрафы, а при повторных нарушениях — дисквалификации.

Лига пресекает любые попытки публично влезть в работу судей. Не считаю этот подход верным, ведь арбитры — тоже участники игры, которые влияют на результат. КХЛ оберегает судей от критики, запрещая игрокам и тренерам комментировать спорные моменты. Этим наш хоккей принципиально отличается от футбола, где после матчей демократично обсуждают решения арбитров. Нередко дебаты превращаются в откровенный балаган, и желание выставить свое мнение перевешивает непосредственный разбор. Из крайности в крайность — примерно такая разница между видами спорта. По мне, в хоккее открытость работы арбитров не приведет к футбольной вакханалии, но у КХЛ и босса судейства Алексея Анисимова другое мнение.

Посмотрим, как дисквалификация Ротенберга отразится на СКА в ближайшей игре с «Витязем». К ней армейцы подходят с серией из трех поражений подряд и занимают лишь девятое место на «Западе», не попадая в зону плей-офф. Эмоциональные качели, на которые подсели петербуржцы, пока не помогают выбраться из кризиса. «Витязь» преобразился после назначения Дмитрия Рябыкина — легкой прогулки СКА ждать не придется. Самому Ротенбергу вынужденное отсутствие на лавке может помочь посмотреть на игру с другой стороны. На скамейке тренера захватывали эмоции — возможно, просмотр матча с верхнего яруса арены подскажет новые мысли и идеи, а дисквалификация заставит забыть про публичное обсуждение арбитров. Машина СДК не жалеет никого. Повторный штраф предполагает отстранение от 1 до 3 матчей.