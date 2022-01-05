КХЛ может выписать «Автомобилисту» три технических поражения. Богатый клуб рискует пролететь мимо плей-офф

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

СКА при новом тренере Романе Ротенберге выиграл свой первый матч в сезоне. Но это, опять же, все условно. Первая победа Ротенберга была не вчера, даже не в начале сезона, а гораздо раньше. Хоккеисты питерского клуба, с которыми удалось поговорить, признавались, что не поменялось ровным счетом ничего ни на тренировках, ни на скамейке. Все прекрасно понимали, кто руководил клубом с начала чемпионата, принимал ключевые решения и определял состав. Теперь Ротенберг может с судьями уже говорить иначе, ранее они объясняли тот или иной момент Валерию Брагину, что немного мешало.

Победа питерского клуба во вторник была предсказуемой, так как китайцы откровенно доигрывают сезон, давая больше игрового времени хоккеистам, которым предстоит сыграть на Олимпиаде. А качество этих спортсменов невысокого уровня. Уже после первого периода определился победитель, во втором отрезке встречи гости почему-то встали, но когда счет на табло 3:0, то тяжело держать концентрацию. Стоило хоккеистам СКА начать относиться к моментам чуть ответственней, то сразу в ворота соперника залетали шайбы. Армейцы нанесли по воротам больше 50 бросков, какая уж тут интрига?

За гостей первый матч провел защитник Иван Мищенко, обменянный из «Сочи». Он стал 19-м игроком обороны, который сыграл за команду в этом сезоне. Смотрелся неплохо, заработал положительный показатель полезности, но статистика в СКА давно ничего не значит. Иван может сыграть в следующем матче, но не удивляйтесь, если он останется в запасе. У «Куньлуня» пропускал встречу главный тренер Айван Занатта. Говорят, что у него всего лишь простуда и он не стал рисковать.

Конфликт

КХЛ в релизе по поводу «Автомобилиста» была осторожна. Два матча клуба не отменены (а именно это слово было использовано, когда уральцы должны были сыграть с «Йокеритом»), а всего лишь «не состоятся». Организация решила пока не торопиться с выводами. Видимо, посчитали, что подобная ситуация может произойти и с другими командами, а через 10 дней придется отменять целые игровые дни. Поздно вечером свой комментарий дал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. И его позиция была довольно однозначной. Он заявил, что «Автомобилист» был не против сыграть даже без 14 хоккеистов основного состава. Клуб из Балашихи готовил лед, а переносить встречу некуда. До олимпийской паузы сыграть не успеют, тяжело будет найти время и после февральского перерыва. Там и так расписание ужасное и сразу плей-офф.

После этого лига оказалась в тупике. У них сейчас единственный путь, который не вызовет отторжения: «Автомобилист» должен получить три технических поражения. Но самое смешное, что этого радикального решения можно было избежать, если бы организация аккуратно отнеслась к «Салавату Юлаеву», который получил «минус» во встрече с «Трактором», когда команду отправили на карантин. Не спрогнозировали, что мир снова затрясет, посчитали, что Уфа сама виновата. Можно из ситуации с «Автомобилистом» выйти изящно, действительно перенести все матчи, но для этого придется назначить дополнительную игру между коллективами Лямся и Гатиятулина. И совсем никто не поймет лигу, если она назначит новые даты на три игры «Автомобилиста».

Пострадавшими окажутся уфимцы, а также «Авангард». Три технических поражения «Автомобилиста» могут серьезно сказаться на борьбе за место в плей-офф. И наверное, в КХЛ это учитывают. Но на ситуацию надо посмотреть с другой стороны. Клуб находится вне восьмерки совсем по другим причинам.

Отставка

Очередное тренерское изменение произошло в МХЛ. Один из фаворитов турнира СКА-1946 уже третий раз меняет тренера. Илья Горбушин отдал бразды правления Владимиру Филатову. Чемпионат команда начинала с Дмитрием Вершининым, но он не проработал и недели. Уже через три матча его поменяли. Поводом стали два поражения от «Алмаза» и «Локомотива». Непонятно, почему не потерпели, ведь потом все наладилось, да и не могло быть иначе. Однако, как намекнули в клубе, «прежний тренер вел команду не в том направлении, в котором требовалось». Что это означает, не совсем ясно, но Вершинин очень сильный тренер, вряд ли бы он привел молодежь в тупик.

Горбушин работал в системе клуба, но занимался скаутингом, развитием хоккеистов, а не чисто тренерскими делами. Однако в СКА не принято обсуждать приказы. Впрочем, стыдиться за работу Илье нечего. При нем команда одержала 29 побед, понятно, что обеспечила себе место в плей-офф и спокойно готовилась ко второму этапу соревнований.

Но завершился молодежный чемпионат мира, Владимир Филатов входит в обойму, и ему нужно где-то трудиться до конца сезона. Важно понимать, что это не то увольнение, когда руководство недовольно работой. Горбушина вновь перевели на прежнюю должность, где ему гораздо спокойней. Филатов же отлично работает с молодежью, он говорит с ними на одном языке и знает, кого куда направить. Гораздо интересней, что его помощником в молодежке стал Александр Титов. А ведь этот тренер был на чемпионате мира среди взрослых, долгое время работал в СКА. Новая должность — существенное понижение. Впрочем, сразу после перехода в питерскую систему Александр уже поработал на всех участках. И из клуба не уволили, так что в любой момент могут перевести еще куда-нибудь.