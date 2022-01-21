Мозякин попал в голеностоп, и вся карьера пошла наперекосяк. Форвард, выступавший в сборной России, едет в чемпионат Польши

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отъезд

«Автомобилист» расторг контракт с защитником Захаром Арзамасцевым. Хоккеист отправляется в Чехию и завершил свою карьеру в России. Конечно, возраст еще не такой, чтобы сильно переживать, да и следующим летом есть шанс вернуться в КХЛ. Но вряд ли можно рассчитывать и на хороший контракт, и на серьезную команду. Впрочем, понятно, почему Арзамасцев решил уехать. Потеряв место в основном составе екатеринбургского клуба, не было никакого смысла сидеть и ждать 30 апреля. Команда вне зоны плей-офф, вряд ли там сыграет, и в ближайшие полгода делать абсолютно нечего. Но что же случилось?

Захар из тех, у кого рядом не оказалось человека, способного дать дельный совет. Переход в «Автомобилист» стал стратегической ошибкой, правда, было трудно предсказать, что все так обернется. Как все смотрелось два года назад? Хоккеист в хорошем для хоккея возрасте, переходит в клуб, где собирали игроков под решение серьезных задач. Никто не знал, что Билл Питерс окажется пустышкой, а менеджеры клуба — коллекционерами серьезных ошибок. Разве кто-то догадывался, что уральский клуб станет одним из главных посмешищ последних двух сезонов, а в нынешнем, потратив больше миллиарда на трансферы, зарплаты и тренера, окажется вне зоны плей-офф? И Арзамасцев, получив 50 миллионов в год, тоже не думал, что так все закончится.

Совсем недавно Захар был одним из самых ценных лотов на рынке, его приглашали в сборную России, имел стабильное место в составе «Салавата Юлаева». Из Екатеринбурга он уезжает в роли хоккеиста, который не забивал два года, игроком, в которого не верили тренеры. Уже нет уверенности на площадке, каждое действие выглядит нервным. В Чехии можно перегрузиться, там нет такого давления, да и деньги платят совсем другие. Впрочем, жалеть Арзамасцева тоже не стоит. Любой из вас согласился бы за 100 миллионов два года посидеть в запасе.

Конец

Покидает Россию и еще один довольно известный хоккеист — Даниил Апальков перебирается в польскую «Краковию». Впрочем, форвард весь сезон выступал за «Ермак» в ВХЛ, команда точно не попадает в плей-офф, делать ему в России совершенно нечего, а заканчивать сезон в марте весьма глупо. Но нужно напомнить, что Апальков выступал в Ангарске в качестве хоккеиста, которого в фарм-клуб перевел магнитогорский «Металлург». Летом Даниил подписал контракт с командой Ильи Воробьева, но так ни разу и не получил шанса сыграть в КХЛ.

Точно знаю, когда у Апалькова все пошло наперекосяк. Это было в Новогорске в 2016 году. Даниил в тот сезон набрал 46 очков за «Локомотив», он был на пике формы, должен был ехать на чемпионат мира. Но чуть ли не на последней тренировке Сергей Мозякин сильно бросил и попал шайбой Даниилу в голеностоп. Перелом, пропуск турнира, и потом все как-то покатилось вниз. В Ярославле результативность упала в два раза, и хотя провальными следующие три сезона назвать нельзя, Даниил уже не рассматривался в качестве хоккеиста, который бы мог усилить национальную команду. Плюс он играл в клубе, где постоянно меняли тренеров, нужно было каждый раз все начинать с нуля, а в какой-то момент у форварда кончились моральные силы. Помните историю, как Крейг Мактавиш увидел хоккеиста в раздевалке голого по пояс и заметил: «Надеюсь, у тебя такой лишний вес, потому что ты вратарь?» Так это была история про Даниила. После ухода из Ярославля были ужасные отрезки в московском «Динамо» и в Сочи. За 21 матч в этих командах он ни разу не поразил ворота. Да и в нынешнем сезоне в ВХЛ все было не так гладко. Да, Апальков выступал в слабой и проблемной команде, но он уезжает из Высшей лиги в качестве «лидера» по худшему показателю полезности — «минус 35». Переезд в Польшу — отличное решение.

Слух

Из Северной Америки сообщают, что канадский вратарь Мэтт Томкинс следующий сезон проведет в КХЛ. И даже называется его новая команда — московское «Динамо». Мэтт — выпускник студенческой лиги, особыми достижениями в родной стране похвастаться не мог. В 2012 году его в седьмом раунде забрал «Чикаго», но выше АХЛ он никогда не поднимался, да и в фарм-клубе никогда не числился основным голкипером. Например, сезон-2018/19 Мэтт целиком провел в ECHL. Прошлым летом Томкинс решил поехать на заработки в Европу, подписал контракт с «Фрелундой» и в Швеции одержал 14 побед в 22 матчах, отражая в среднем 91,6 процента бросков, что для него необычайно высокий показатель. Но повод ли это перебираться в КХЛ?

Иностранным вратарям в нашем чемпионате, сотканном из перерывов на Евротур и перелетов, никогда не спрогнозируешь карьеру. Нет никакой системы, никакой логики. У бело-голубых тренер вратарей как раз из Швеции, он наверняка собрал информацию, поговорил со специалистами и, видимо, выдал неплохую характеристику. «Динамо» следующим летом формально остается без вратарей. В системе клуба нет таких голкиперов, которые бы могли помочь с ходу в КХЛ. Для Александра Еременко и этот год лишний, а у Ивана Бочарова заканчивается контракт. Есть еще Вадим Жеренко, выступающий в Финляндии и имеющий хорошую прессу. Ах да, еще Иван Кульбаков. Вероятно, претендент на самую странную сделку нынешнего сезона. Логика менеджеров понятна. Будет иностранный вратарь, и если переговоры с Бочаровым не завершатся удачно, то Вадим Жеренко будет в команде в качестве второго номера. Третьим оставят Максима Моторыгина, получившего опыт в ВХЛ.