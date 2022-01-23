Страшный коронавирус давно прошел. Пора перестать переносить матчи из-за простуды

Обзор дня Алексея Шевченко.

Слух

Сообщают, что нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм покинет КХЛ и в следующем сезоне будет выступать у себя на родине. Удивительно, но зарплаты в шведском чемпионате, даже с учетом налогов у некоторых игроков, почти такие же, какие могут предложить в КХЛ. А иногда даже и чуть больше. Плюс нет безумных перелетов, довольно ровный календарь и меньшее напряжение. Так что не удивляйтесь, что кто-то выбирает играть в более слабом турнире, хотя и это утверждение очень спорное. Мы же не встречаемся с командами из Скандинавии во время сезона, трудно объективно оценить, кто реально сильней.

Будем ли мы жалеть об отъезде Пера? Вряд ли. К нему больших вопросов нет. Нападающий неплохого уровня. Не звезда, но и из состава не выпадал. То есть хоккеист второго, скорее даже третьего звена. Легионеры такого плана хороши, когда нет лимита на иностранцев. И уж Линдхольм точно не был тем, кто бы серьезно усилил «Ак Барс». Его и взяли-то впопыхах. У команды серьезные кадровые проблемы, нужен был хоть кто-то, кто не будет подводить, в России рынка нет, пришлось обращаться на скудный европейский. Так что и спрашивали с Линдхольма по таким критериям. Сильно не ошибаешься? В ключевые моменты держишься? Забивать иногда можешь? Подходишь. Чтобы не было таких иностранцев, нужно прекратить переплачивать российским хоккеистам, и тогда останется больше средств на сильных легионеров. Но это вечная тема, которая, к сожалению, сегодня не найдет сторонников у тех, кто принимает решения.

Пандемия

Молодежная команда питерского «Динамо» прибыла в Тулу за два дня до матча с «Академией Михайлова». Так было удобней, можно было восстановиться после длительного переезда из Санкт-Петербурга в Тулу (из-за снегопада время в пути увеличилось на 13 часов). В пятницу команда вышла, уже раскатывалась, как вдруг выяснилось, что туляки никого не могут выставить на игру. Положительные тесты были у 31 хоккеиста! Когда пришли результаты, в раздевалке команды все удивленно переглядывались. Все чувствовали себя прекрасно, были готовы выходить на лед и биться за нужные очки, так как идет борьба за место в плей-офф. МХЛ матчи перенесла, а тренеры «Динамо» были очень недовольны. И дело не в том, что им пришлось сидеть в Туле лишние четыре дня без полноценных тренировок. Проблема в том, что молодежка собирается переносить игры на более поздний срок.

— Где гарантия, что к тому времени у нас не будет проблем со здоровьем? — удивлялись тренеры. К сожалению, МХЛ — это часть КХЛ, и там действуют такие правила с тестами. Абсолютно бессмысленные, никому не нужные. В итоге начались переносы, пока они не слишком губительны для календаря, но неудобства создают. Так недавно перенесли игры «Ирбиса» и «Сарматов», теперь надо куда-то втиснуть питерцев и туляков. Если бы не тесты, то игры бы состоялись. Да, неполными составами. «СКА-Варяги» играют в три защитника несколько матчей, но все равно выходят на лед. Если человек заболел, то он уходит на больничный. Остальные страдать не должны.

Все удивляются, почему в ВХЛ никто не болеет? Там перенесены только два матча «Звезды» и один у «Горняка». В «вышке» здоровяки, что ли? Нет, там тоже неспокойно. Но играют даже с симптомами, даже с температурой. Никто не болеет тяжело, а через два-три дня все проходит. Так что пора заканчивать с этой бессмысленной практикой. Тот страшный ковид, который был год назад, прошел.

Конфликт

ФХР продолжает биться с агентами, которые не купили у организации лицензию. Недавно были опубликованы имена тех, с кем игрокам не стоит сотрудничать. Среди них оказался Андрей Мухачев, с которым работают очень много хоккеистов, например Матвей Мичков. Мухачев все опроверг, заявив, что у него вполне законная юридическая контора, в которой работают лицензированные агенты, так что произошла чудовищная ошибка. Эта война между федерацией и агентами в нынешнем виде будет вечной, и победителей там не будет. ФХР предлагает купить лицензию примерно за 500 тысяч рублей, многие считают, что такие требования завышенные, они не дают никакой пользы, и люди по-разному выходят из положения. Например, всем известно, что Дэн Мильштейн работает в России через Станислава Романова, а у последнего есть все необходимые документы. И что тут сделаешь? Ничего.

Матвей Мичков. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По-хорошему, все агенты могут скинуться и купить лицензию только одному человеку, через которого будут оформлять документы, но вести переговоры, предлагать хоккеистов, выбивать контракты это им не помешает. Так что же делать? Регламентировать работу нужно с другой стороны. Если завтра я позвоню в офис «Ванкувера» и предложу Марка Вербу, то со мной никто разговаривать не будет. Менеджеры в НХЛ общаются только с теми, у кого есть право на переговоры. В противном случае последствия будут ужасными, никто рисковать не захочет. По разным причинам у нас такое тоже невозможно. Может быть, стоит не только требовать огромные деньги, но и предложить какие-то «плюшки»? Не знаю, какие, но что-то можно придумать. В противном случае никто не будет платить деньги за то, что можно взять бесплатно.