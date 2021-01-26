Обладатель двух Кубков Гагарина, олимпийский чемпион не забивал 120 матчей. Забил, но легче ему не стало
Конец серии
Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков забросил свою первую шайбу через 120 матчей после предыдущего. Сухая серия форварда длилась с 4 ноября 2018 года, за это время он поменял клуб, а его зарплата упала до 30 миллионов. Но и эта сумма даже сейчас выглядит завышенной. Впрочем, мы не будем обсуждать расценки. Каблуков наконец сделал то, чего от него долго ждали. Сам он уже давно пережил все стадии: гнев, депрессию, равнодушие. Когда все шло к юбилею в 100 матчей, Илья окончательно успокоился и решил больше не париться по поводу своей серии. Хоккеист со смехом реагировал на все шуточки, сам мог отпустить какую-то по поводу того, что не может забить.
Беспокоило его совершенно другое, как мне кажется. Считалось, что Каблуков может «держать раздевалку», очень полезен при разрушении, незаменим в меньшинстве. Но в «Авангарде» он как-то сразу не приглянулся Бобу Хартли. С олимпийским чемпионом, весьма уважаемым хоккеистом поступали странно. Могли весь матч продержать на скамейке, могли дать унизительные две минуты. Было видно, что Каблуков потерялся, у него ушла уверенность в своих силах, и это никак не помогало завершить курьезную серию, а если совсем ничего не получается на льду, то и в обычной жизни особо не покомандуешь, тем более с таким тренером. В Хельсинки Боб Хартли поставил Илью к Денису Зернову и Илье Ковальчуку. Сразу стало ясно: либо сегодня, либо никогда. Каблуков забил, но нельзя сказать, что с его плеч спал груз. Про засуху он забыл, но появились другие проблемы.
Призвали
Алексей Жамнов на скамейке «Спартака» — свидетельство того, что в руководстве клуба недовольны происходящим. Уже не первый раз генеральный менеджер спускается из ложи, чтобы помочь тренерскому штабу. И сейчас как раз наступило непростое время. Но каждый раз мне не дает покоя вопрос: что же такое может сделать Жамнов, что не по силам тренерам? И зачем приглашать на работу таких специалистов, которые никак не могут справиться без посторонней помощи? «Спартак» все-таки набрал два очка в понедельник, сумев дожать «Торпедо» в овертайме. При этом никаких изменений в игре команды не видно. Все осталось по-прежнему. Стараются, многое делают правильно, но пропускают контратаку, которая заканчивается пропущенной шайбой.
Говорят, что Олега Знарка уволят, если клуб не попадет в плей-офф. Но в этом нет никакой сенсации или скандала. Он брал тех, кто ему был нужен, и отказывался от тех, кто ему не подходил, он работал с командой, и ему отвечать за результат. Не было полноценных сборов? А у кого они были в КХЛ? Оправданий никаких быть не может.
Но чем может помочь Жамнов на скамейке, не совсем понятно. Каждый раз я задаюсь вопросом, почему бы тогда водителю автобуса не заниматься экипировкой, пресс-атташе не разминать вратарей, а уборщице не проводить пресс-конференции. Люди обязаны заниматься своим делом, а если не получается, то надо искать тех, кто справится. Два ближайших соперника «Спартака» — очень серьезные. Но красно-белые в этом сезоне неплохо действуют против фаворитов. С «Металлургом» и СКА шансы есть. Но они были и без Жамнова на скамейке.
Выбывшие
Еще два клуба потеряли математические шансы на выход в плей-офф. Насчет «Куньлуня» никаких сомнений и не было. Эта команда вообще все время удивляла. Сначала не могли привезти хоккеистов из других стран, набрали безработных российских игроков, затем практически всех поменяли. Кого-то отправляли с просмотра после первой тренировки, кого-то — после первого матча. Легионеры приезжали на игру прямо из аэропорта, но если бы это были спортсмены приличного качества, то еще можно было бы понять. А иностранцы в китайском клубе в основном уровня лиги ECHL, причем не первых звеньев.
Чуть был интересней Мерфи — забрали, интересовались Коллинзом и Николишиным. Сделка с вратарем Грубецом — счастливый случай, не имеющий отношения к спорту. Среднего голкипера удалось продать «Авангарду», и в офисе мытищинцев радовались, что так получилось. У «Куньлуня» не было ни единого шанса, как и у рижского «Динамо» со схожими проблемами.
А вот «Нефтехимик» стал жертвой безобразной работы тренера Вячеслава Буцаева, который неформально исполнял обязанности и генерального менеджера. Не получилось по обоим направлениям. Впрочем, нижнекамцев погубило равнодушие владельцев. Они выделили минимально необходимый бюджет и просто махнули рукой на команду. Если в следующем сезоне дадут больше денег (а это возможно), поменяют весь тренерский штаб и поставят правильных менеджеров, то нижнекамцы способны вернуться в обойму крепких середняков, которые обязательно попадают в плей-офф. Осталось понять, нужно ли это кому-то в городе.
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