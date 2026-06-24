Фетисов считает, что Хаукеланд ничего не потеряет от невызова в сборную Норвегии после перехода «Трактор»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Федерации хоккея Норвегии не вызывать в сборную вратаря Хенрика Хаукеланда после подписания контракта с «Трактором».

«Ничего удивительно тут нет. Скандинавские страны заняли принципиальную позицию после 2022 года. Хенрик лучше в России будет играть и зарабатывать, чем будет выступать за сборную Норвегию. Что он теряет? Разве Норвегия претендует на золото чемпионата мира? Думаю, что Хаукеланд понимал все риски, которые его ожидали после подписания контракта с «Трактором». Это все идет от политики Международной федерации хоккея», — сказал Фетисов «СЭ».

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Ранее он выступал за финский ТПС, шведский «Ферьестад», немецкий «Дюссельдорф» и другие европейские клубы. Его последней командой был «Штраубинг Тайгерс». Хаукеланд был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года.