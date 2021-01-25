Интервью с одним из самых перспективных защитников России Семеном Чистяковым.

МЧМ

— После чемпионата мира прошло какое-то время, все эмоции схлынули. Можно сейчас сказать, что осталось в душе? Почему не получилось взять медали?

— Наверное, прежде всего не хватило сил. Отсюда и нехватка эмоций, особенно ярко это проявилось в заключительном матче. Так и не смогли морально восстановиться после поражения от канадцев.

— Да, там был удар.

— Но я скажу, что все в нашей команде молодцы, несмотря ни на что. Мы бились в каждом матче, никто себя не жалел. Если брать полуфинал, то даже в тот непростой момент, когда соперник повел с разницей в три шайбы, все старались что-то изменить на площадке.

— Немного непонятно про отсутствие сил. У всех были сборы перед сезоном, участие в различных турнирах. Многие играют в КХЛ, почти вся команда ездила на Евротур в Финляндию. Когда силы закончились?

— Давайте в качества примера возьмем этап Евротура. На него мы собрались за два дня до старта, у нас была одна тренировка, да и сыгрывались мы, по большому счету, в первой встрече против Финляндии. А перед чемпионатом мира был долгий сбор в Новогорске с тяжелыми тренировками. Да, ближе к старту чемпионата мира нагрузки снизили, мы себя чувствовали хорошо во время группового этапа. А вот в плей-офф... Нас очень сильно подломил первый период с канадцами.

— Вы посмотрели себя на фоне лучшей молодежи мира. Стало ясно, чего именно не хватает в игре?

— Да много работы. Я считаю, что турнир прошел ровно, однако к концу стал допускать ошибки, вспомните хотя бы матч против Финляндии, когда из-за меня забили.

— Ну вот вы играли против немца, который сейчас зажигает в «Оттаве», сыграли практически со всем первым раундом из Канады. Тяжело на их фоне?

— Не заметил чего-то сверхъестественного. Такие же ребята, как и мы, у нас в команде парни собрались ничуть не хуже. Однако я отдаю им должное — в нужный момент соперники оказались хладнокровней, видимо, это стало решающим фактором. Но в мастерстве мы не сильно уступали.

— Вы считали, сколько раз за турнир у Ярослава Аскарова выпадает клюшка?

— Да никто вообще на это внимания не обращал. Я думаю, что это были типичные игровые моменты. Раз выпадала клюшка, значит, такая ситуация была.

Семен Чистяков в составе сборной России на МЧМ-2021. Фото IIHF

— Сейчас Ярослав комментарии закрыл в Instagram, да и вообще на голкипера вылили много негативной критики. А вам много писали в социальных сетях?

— В основном слова поддержки. Если мы проигрывали, то скорей успокаивали.

— Ни одного оскорбления?

— Да были и такие, что тут скрывать. Но я сразу после матчей вообще ничего не открывал, ничего не читал, ни хорошие отзывы, ни плохие. Надо было успокоиться, прийти в себя, восстановиться. После матчей созванивался с родителями, потом в зоне отдыха встречались с парнями из сборной, спокойно разговаривали. Но когда я прочитывал комментарии, то в принципе меня ничего не шокировало. Не было такого, чтобы я прямо возмутился от каких-то слов.

— У каждого участника чемпионата мира своя история про «пузырь». Что не нравилось больше всего вам?

— Четыре дня карантина после прилета. Первые сутки прошли незаметно. Мы отсыпались, потом с ребятами играли по сети в игры. Но на второй день хотелось уже лезть на стену от скуки, а впереди было еще два дня. Сходили с ума. Устраивали групповые звонки по вотсапу, обсуждали жизнь.

— Что было на четвертый день?

— Открыли двери в коридор, но номеров не покидали, так как было нельзя. Но разговаривали уже громко. Это был настоящий кошмар.

— Захар Бардаков говорит, что если бы кто-то из вас вышел из номера в эти четыре дня, то карантин бы продлили.

— У меня другая информация. Нам сказали, что если кто-то покинет номер, он моментально улетит из Эдмонтона. Как и произошло с администратором из Швеции, который попытался вернуться в аэропорт, чтобы забрать провод для очень нужного аппарата.

— Один из немцев вообще весь турнир провел в номере, так как ему постоянно продлевали карантин.

— Не представляю, что он пережил. Я бы на пятый-шестой день сошел с ума. Да и остальным было непросто. Выходишь из отеля на улицу — до автобуса десять метров. Это вся твоя свобода передвижения.

«Авангард»

— В этом году в «Авангарде» все узнали о Егоре Чинахове. Вы не забиваете, но тоже становитесь важной частью команды, у вас появилось приличное игровое время, выпускают в важные моменты. Почему-то многие забывают, что это ваш дебютный сезон. Как проходит адаптация?

— Нельзя сказать, что все пока идеально, но и плохого немного. Если вы помните, в начале сезона у меня игрового времени было больше, а затем его сократили. И это справедливое решение, видимо, в какой-то момент я расслабился. Тренеры посмотрели да и приняли меры.

— То есть время сократили справедливо?

— Да, там все дело было во мне.

— Так что случилось? В чем вы сдали?

— На каких-то играх терял фокус, появились ошибки, вроде бы не слишком большие, но для команды такого уровня, как «Авангард», они непростительны.

— Я знаете что заметил. Стоит вам вернуться на скамейку после смены, так сразу подходят тренеры и делают какие-то замечания. Они не идут к Алексею Емелину или Оливеру Каски.

— В этом нет ничего удивительного. Я молодой, у меня есть какие-то недостатки в игре, их надо исправлять. Отношусь к этому спокойно и стараюсь воспринимать информацию. Но все проходит корректно. Никаких оскорблений.

— Игрокам «Авангарда» очень нужен английский язык. Как у вас с ним?

— Летом пытался учить. Но ограничился только хоккейным сленгом. Следующим летом постараюсь потратить больше времени на изучение. Буду вместе с Егором Чинаховым учить, если он, конечно, не уедет.

— Егор молчит по поводу своего будущего. У вас же тоже заканчивается контракт, а в «Нэшвилле», который задрафтовал вас, мало хороших игроков обороны.

— А Егор уезжает?

— Он сказал, что все вопросы по этому поводу только после окончания контракта. До этого времени он думает только об «Авангарде».

— Я буду придерживаться точно такой же линии.

— Но хоть мысли об отъезде приходят?

— Если и приходят, то я их отгоняю. Если я сейчас буду думать об отъезде, то возникнут проблемы с концентрацией на льду. А я не хочу распыляться, у меня хороший шанс стать основным игроком «Авангарда», регулярно, стабильно и много играть. Какой смысл думать о том, что случится в апреле?

— До вашего перехода в «Авангард» вы были известны в основном скаутам, работающим в России. И только когда происходил обмен между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», вдруг из Уфы появились слухи, что вы «проблемный». Пьете, что ли?

— Да вообще не пью, с режимом у меня никаких проблем никогда не было. Я и тусоваться-то особо не люблю, сразу после тренировок или матчей еду домой. Проблемным меня начали считать в Уфе потому, что никак не могли решить вопрос с моей больной спиной. И когда отдавали в «Авангард», то считали, что вопрос со здоровьем не даст мне развиваться.

— Я слышал, что вас уколами лечили в Уфе.

— В месяц иногда ставили по 60 уколов в ягодицу. Кошмар, да, но все равно ничего не работало, даже «блокада» на спину.

— Помогало хоть?

— Да как сказать. Пару матчей сыграешь — надо неделю отдыхать, чтобы боль утихла. Затем еще пару матчей — и снова на неделю, так как боль была нестерпимой.

— А сейчас все позади?

— Да, в «Авангарде» иначе подошли к лечению, и о прежних проблемах я забыл. Иногда мышца забивается, но довольно быстро все проходит.

— Вы же родом из Нижнего Тагила, в КХЛ достаточно большая группировка ваших земляков. Дмитрий Юдин из «Ак Барса» уверяет, что ваш родной город с каждым днем хорошеет.

— Полностью согласен с ним. Город действительно становится лучше и лучше. Да, тагильских много, с некоторыми летом встречаемся, во время сезона рады друг друга видеть. Только Александра Радулова никогда не встречал.

— В МХЛ вы славились своими силовыми приемами. Некоторые после них не могли подняться. В КХЛ меньше возможностей?

— Разве вы забыли, как я встретил Теденбю из «Витязя»? Я не скажу, что меньше возможностей. Ребята, конечно, в КХЛ покрепче. Но я все равно смело иду в борьбу. Эффектных приемов пока не было, так я еще и играю первый сезон.

Семен Чистяков

Родился 7 августа 2001 года в Екатеринбурге

Защитник

Выступал в МХЛ за «Толпар» (2017-2019) и «Омских ястребов» (2019-2020). В нынешнем сезоне дебютировал за «Авангард»

Серебряный призер ЮЧМ (2019), участник МЧМ-2021.