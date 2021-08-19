29-летний форвард выступал в сборной и НХЛ, но сейчас от него все отказываются. Что случилось?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Ак Барс» снова проиграл. На турнире в Казани команда Дмитрия Квартальнова уступила в овертайме СКА (2:3 ОТ). Да, всякое случается в хоккее. Сильный соперник, где-то не повезло, так как в овертайме играли в меньшинстве. Но к 18 августа на клуб уже смотрят иначе. Казанцы неудачно выступили в Магнитогорске, и пусть было много причин для плохого результата, но очень напрягало то, с какими трудностями сталкивались хоккеисты в атаке. И совсем не случайно в среду вечером Квартальнов заметил, что хотя бы забили две, а это уже хорошо. Грустная шутка.

Глядя на современный «Ак Барс», с ходу и не определишь, почему такие серьезные проблемы с игрой. Состав хоть и поменялся, но подбору форвардов может позавидовать каждая команда лиги. Однако не получается ничего. Дмитрий Кагарлицкий по-прежнему без заброшенных шайб, Даниил Тарасов на этот раз отметился очень плохим удалением в конце встречи. А уж про Джордана Уила, который является самым дорогим игроком команды, вообще сказать нечего. Что он есть, что его нет. И пусть паниковать пока рано, но симптомы весьма неприятные.

Ощущение, что Дмитрий Квартальнов говорит в раздевалке нечто такое, что вообще не доходит до команды. А хоккеисты то ли уже устали от тренера, то ли просто не умеют делать то, что просит специалист. Но ведь такого не может быть! Все чаще и чаще мелькает мысль, что Дмитрий Квартальнов выдохся. Не отошел от поражения в прошлом сезоне в полуфинале, не восстановился психологически, потерял вкус к работе. Уверен, что тренер будет все опровергать, но на площадке-то пока совсем ничего не получается. Дмитрий Квартальнов должен срочно что-то делать. Нельзя ему так работать, учитывая, что среди свободных агентов Игорь Никитин.

Матч

Но днем, до довольно скучной и нудной встречи между «Ак Барсом» и СКА, состоялась очень веселая игра между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». С этими клубами все понятней. Уверен, что такой безбашенный хоккей будет со стороны команд и в регулярном чемпионате. У уфимского клуба много травмированных, но молодежь, которую подключили, показывает, что готова следовать клубным принципам. То есть размашисто играть в атаке, кружить в чужой зоне, а не реализовывать большинство. На льду не было Николая Кулемина, но он и не нужен этой команде. Кузьмин и Сучков, Алалыкин и Башкиров достойно смотрятся против клубов КХЛ. Да, с сентября начнется более серьезный хоккей, но Кулемин-то ничего не изменит, только лишь посадит молодого в запас. Не забывайте, что еще не набрал форму Юха Метсола, а среди полевых легионеров был только Тему Хартикайнен. И все равно за команду было не стыдно.

Правда, и «Металлург» входит в сезон коллективом, который позволяет играть. Как в танцевальном баттле — сначала смотрит, что покажет соперник, а затем предъявляет свои козыри. Получается крутое зрелище. Брендон Лайпсик и Никита Коростелев, Данила Юров и летний Николай Голдобин (по нему никаких прогнозов не делаем на основе прошлого сезона), Григорий Дронов и Максим Карпов. Все стараются получить удовольствие от работы. И это еще два иностранца пока в тени, да что-то непонятное происходит с Андреем Чибисовым. Тренеры магнитогорского клуба каждый раз делами подтверждают, что действительно прошла перестройка, а смена стиля, продекларированная менеджерами, — не пустые слова. Пока во время игр уральцев ловишь себя на мысли, что игровое время заканчивается слишком быстро.

Расставание

Нападающий «Ак Барса» Роман Любимов тренируется отдельно от команды, хотя у него контракт, а сам форвард не сделал ровным счетом ничего, чтобы оказаться в таком положении. Хоккеист — жертва перемен в казанской команде. Контракт с ним продлили при Рафике Якубове, но через несколько дней в клуб пришел новый менеджер, который хотел бы что-то изменить. При этом почему-то молчит Дмитрий Квартальнов, хотя он был сторонником приглашения Романа, да и когда спрашивали о Любимове в межсезонье, дал понять, что хоккеист ему нужен. Плохая ситуация, а жертвой становится Любимов, ведь за две недели до начала сезона клубы уже сформировали составы, свободных мест нет. Вероятно, что-то появится после старта чемпионата, когда у кого-то пойдут поражения и надо будет что-то менять, но это все время, а терять его не хочется.

Карьера хоккеиста в последнее время очень нервная. Сначала с Романом досрочно прекратили отношения в ЦСКА, хотя засыпали деньгами хоккеиста, лишь бы он вернулся из Северной Америки. Затем Любимов стал не нужен «Металлургу», хотя свою работу выполнял честно и спокойно перенес перевод из атакующих звеньев в оборонительные. Прошлый сезон вышел кошмарным. Заболев известным вирусом, Роман долго восстанавливался, а потом долго страдал, стараясь вернуться на свой уровень. Но «минус 17» в составе красно-белых обернулись досрочным разрывом контракта. Тут появился вариант с «Ак Барсом». Любимов стал игроком ротации, например, ни разу не появился в плей-офф, однако с ним продлили контракт, а теперь передумали. Чем решится вопрос, пока непонятно. Квартальнов озабочен пассивной атакой, ему не до разрушителей, так что Любимов пока не может получить ответы на свои вопросы. Но стоит ли отказываться от хоккеиста с невысоким контрактом, который может сыграть на любой позиции? Вероятно, после турнира в Казани мы узнаем ответы.