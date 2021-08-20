Канадский защитник котировался выше Кузнецова и Тарасенко, был лучшим на МЧМ. А теперь приехал в рижское «Динамо»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вопросы

Питерские армейцы накануне провели матч против «Салавата Юлаева» и уступили со счетом 1:4. То, что две шайбы были заброшены в пустые ворота, не столь важно. Сняли-то вратаря из-за того, что никак не могли взломать оборону соперника, пробить Александра Шарыченкова. И плохой хоккей был уже не первый раз за время летней подготовки. Постоянная ротация, смены сочетаний не приносят абсолютно никакого результата. Ощущение, что штаб не ищет оптимальные звенья, а тасует пятерки просто так, без смысла. Если он есть, то уловить его практически невозможно. Плюс уже во время выставочных матчей принимаются какие-то странные решения. Например, Владислав Каменев, вышедший с Кузьменко и Моисеевым, присел в запас после первого периода во встречи против уфимцев. Почему? Зачем? Каменев — случайный выбор, так можно про любого написать. Летом он выходил с Тимкиным и Моисеевым, Моисеевым и Кетовым, Бардаковым и Кетовым, а накануне — с Кузьменко и Моисеевым. То есть два раза с одними партнерами Владислав на льду не появлялся.

Результат игры может быть разным, а галерея после матча прекрасна всегда. Проверьте сами!https://t.co/zHSc45uShQ pic.twitter.com/GVHivZGzbk — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 19, 2021

За август две игры подряд в одном сочетании на льду сыграла только тройка Чибриков — Свечков — Хуснутдинов. Тут все понятно — молодежное звено. Оно перспективное, но не может определять результат.

Непонятно, что за новичков привезли в этот раз в Санкт-Петербург. Фредерик Хандeмарк ничем не выделяется, кажется, он ошибся лигой, хотя занимает место центрального. Не очень ясно, какой смысл в приглашении Степана Фальковского. Огромного игрока обороны легко ронял Артем Лукоянов, но не получал вслед никакого ответа. Потухли глаза и у лидеров. Кирилл Марченко зажатый, кажется, боится сделать что-то не то, такой же и Маттиас Стремвалль. Питерцы наверняка планируют бороться за кубок, но пока они в ужасном состоянии. А до старта турнира совсем немного времени.

Новичок

Рижские динамовцы провели второй выставочный матч в этом сезоне, без шансов уступив «Йокериту» — 0:5, хотя выставили едва ли не оптимальный состав. Но при этом комплектование все равно продолжается, хотя вроде уже полный комплект. В ближайшее время в команду Сергея Зубова приедет защитник Брэндон Гормли. Канадцу уже 29 лет, а лучшие времена остались далеко позади. В 2010 году хоккеиста выбрали в первом раунде под 13-м номером. Казалось, что у защитника впереди большое будущее, но «Финикс» в те времена (да и сейчас тоже) частенько ошибался с новичками. Не сложилась карьера и у этого хоккеиста. А ведь на молодежном чемпионате мира 2012 года Брэндон произвел хорошее впечатление. Он стал лучшим защитником турнира, самым результативным хоккеистом среди коллег по амплуа, попал в символическую сборную. Первый сезон в АХЛ был неплохим, но для НХЛ этого оказалось мало. За три сезона Брэндон провел лишь 58 матчей, затем «Койоты» его обменяли в «Колорадо», далее была поездка в систему «Нью-Джерси», и в 2017 году Гормли не выдержал — отправился в Европу.

Не сказать, что и на нашем континенте он чем-то выделялся. Выиграл лигу чемпионов с «Фрелундой», но не был ключевым хоккеистом. Однажды его брали в сборную Канады на Кубок Шпенглера, так хоккеист получил еще один титул в своей карьере. Последний сезон Брэндон провел в Германии, а теперь на него обратили внимание в Латвии. Понятно, что довольно дешевый защитник, а у рижан нет лимита на легионеров, и они могут позволить себе брать средних хоккеистов с любым паспортом. Посмотрим, каким сейчас стал Гормли. В 2010 году его выбрали раньше, чем Шворца, Тарасенко и Кузнецова.

Состав

Первый матч этим летом провели хоккеисты ЦСКА. Напомним, что армейцы совсем недавно устроили сенсацию, перед самым началом сборов отправив в отставку Игоря Никитина. Самый успешный тренер ЦСКА в российской истории проиграл финал Кубка Гагарина, этого оказалось достаточно, чтобы ему указали на дверь. Но основная претензия была в том, что хоккей Никитина был незрелищным, плюс существовали мелкие придирки типа «реализации большинства». Говорили и о том, что команда должна придерживаться более атакующего стиля.

Хоккей вернулся ? pic.twitter.com/UmCn8syxYm — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 19, 2021

«Спартаку» команда под руководством Сергея Федорова забросила всего одну шайбу, уступив в овертайме. Делаем огромную скидку на то, что это была вообще первая игра, но не бросилось в глаза, что команда стала московским «Металлургом» или «Торпедо», даже «Салаватом Юлаевым». То есть клубом, где размашисто действуют в атаке, делая впереди вообще все что угодно (посмотрите первый период «Ак Барс» — «Металлург» в исполнении уральцев). Если философия меняется, то это видно с первых минут, так что теперь с интересом и волнением ждем Кубок мэра.

Удивили и сочетания, которые предоставил Федоров. Константин Окулов внезапно оказался в четвертом звене, а в центр ему поставили Максима Соркина. Если команда поменяет характер, то тогда нечего делать во второй тройке и Сергею Андронову, да еще и вместе с Павлом Карнауховым. Но это первые наброски, не забываем, что игроков-то набирали под требования Игоря Никитина. Здорово сыграла оборона, но это и понятно, ведь Дмитрий Юшкевич остался в клубе.